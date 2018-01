Una piccola silicon valley con start up, coworkers e spazi dove fare condivisione di idee, progetti e creatività. A 3 anni dall’apertura il Navitas Coworking triplica spazi e servizi e si appresta ad inaugurare una nuova sede in via Ferrari, zona industriale di Civitanova a disposizione di imprese e freelance. L’iniziativa, nata sulla spinta di giovani menti civitanovesi è cresciuta ed è orgogliosa di mostrare le novità strutturali e di servizi che si prepara a mettere in campo. Il vernissage si svolgerà venerdì alle 17 con una conferenza incentrata sul tema che è alla base di Navitas, la collaborazione: tra liberi professionisti ed aziende, tra imprese ed enti pubblici. Alle 17 la conferenza di presentazione con la partecipazione del Cluster Marche Manufacturing, partenariato pubblico privato che ha come obiettivo quello di fare da tramite tra le necessità del mondo produttivo e le politiche della Regione Marche, sostenendo innovazione, ricerca e sviluppo. La festa proseguirà poi con musica dal vivo ed aperitivo gourmet. Partendo da uno spazio di 350 mq Navitas si sposta nella nuova sede di 1000 mq. Un ampliamento che corrisponde alle ambizioni di Navitas che può ospitare fino a 60 coworkers, tra freelance, aziende e smart workers. La sede è suddivisa in 4 aree principali ben identificabili, ognuna creata ad hoc per svolgere una particolare funzione. C’è l’open space dove ogni visitatore può godere di una scrivania in condivisione ed un armadio dedicato, gli uffici singoli in cui ogni realtà ha uno spazio privato, due sale meeting e la sala conferenza, che può ospitare fino a 60 persone, a disposizione sia dei coworkers che di tutti gli avventori della zona industriale. Ma anche uno spazio eventi ed espositivo prenotabile da tutti che è direttamente collegato all’area relax, che include anche una cucina. «La scelta di posizionarci nella zona industriale è stata guidata dall’intenzione di voler essere un punto di riferimento per le aziende che decidono di affacciarsi al mondo dello smart working o che sono in cerca di professionalità altamente specializzate nella sfera del digital, del marketing e dell’innovazione – spiega Anna Maria Malaisi di Navitas coworking- e di essere uno spunto per tutte le aziende che vogliono intraprendere un cammino volto alla condivisione. In questi anni abbiamo cercato di organizzare occasioni di incontro a Civitanova e dintorni, come Rievoluzione Industriale, occasione in cui, in più appuntamenti, abbiamo “adottato” un’area verde della Zona Industriale per ripulirla dalle erbacce e renderla più a misura d’uomo, o come il Progetto MUVe, tramite il quale abbiamo avuto la possibilità di ospitare gli studenti di architettura del paesaggio dell’Università di Kassel in Germania nelle zone terremotate, i quali, a conclusione del soggiorno, hanno sviluppato vari progetti di riqualificazione per le aree colpite».

(l.b.)