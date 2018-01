TURISMO - Incontro formativo organizzato da Confartigianato con le aziende del settore per far conoscere le opportunità dei fondi messi a disposizione dalla Regione. C'è tempo fino al 28 febbraio per le domande

Finanziamenti a fondo perduto per le strutture ricettive, incontro formativo con Confartigianato Imprese Macerata. Si è svolto lunedì pomeriggio e ha visto una partecipazione delle ditte interessate al bando regionale sul finanziamento a fondo perduto rivolto a chi intende investire nelle proprie strutture, la cui data di presentazione delle domande è stata prorogata al 28 febbraio, anche grazie alla richiesta di Confartigianato.

L’incontro fortemente voluto dall’associazione, ha avuto lo scopo di chiarire, con l’apporto di Alberto Tersino Mazzini, responsabile del procedimento della Regione Marche e ai tecnici di Confartigianato, i punti salienti del bando e dare risposte concrete alle numerose domande pervenute dalle imprese associate. «Date le molteplici richieste di informazioni sul bando pervenute nei primi mesi – ha dichiarato Emanuela Fiorani, responsabile Ufficio bandi di Confartigianato Imprese Macerata – abbiamo approfittato della proroga per invitare le nostre aziende del comparto turistico che hanno deciso, anche grazie a questo bando regionale di investire nella riqualificazione di strutture ricettive». «Il bando in questione, rivolto a tutte quelle imprese che possiedono un immobile o gestiscono lo stesso in virtù di contratto di locazione d’azienda – ha aggiunto Fiorani – prevede agevolazioni fino ad un massimo di 200mila euro per interventi volti alla riqualificazione e all’ampliamento di strutture ricettive esistenti e già operanti, la cui realizzazione deve avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla data di accettazione del contributo. Invitiamo quindi chi non è potuto venire all’incontro di contattare gli uffici della nostra associazione che si è già attivata per la predisposizione delle pratiche per la partecipazione al bando che dovranno essere redatte entro e non oltre il 28 febbraio prossimo». «A dare valore all’incontro – ha affermato il responsabile del settore turismo di Confartigianato Imprese Macerata Riccardo Golota – abbiamo avuto il piacere di invitare Mazzini che, per conto della Regione Marche, si è messo a disposizione per rispondere ai quesiti di natura tecnica posti delle imprese. Dopo un lungo e proficuo pomeriggio, le nostre aziende sono tornate a casa con le idee più chiare sugli investimenti ammissibili che ricordiamo interesseranno alberghi, villaggi turistici, country house, affittacamere, case e appartamenti vacanza, residence e altre strutture similari. L’associazione crede molto in questa opportunità che potrà essere, sia un importante aiuto alle nostre imprese, sia un’occasione in più per il rilancio turistico del nostro territorio».