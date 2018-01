BASKET B - Quinta vittoria consecutiva in casa per gli uomini di coach Rossi, guidati dal Mvp del match autore di di 37 punti nel 101-89 finale

La Rossella Civitanova sconfigge Matera 101-89 e conquista un’altra importante ed emozionante vittoria davanti al proprio pubblico in uno scontro diretto per i playoff. La copertina è obbligatoriamente per Alessandro Cassese, mvp del match con 37 punti di cui ben 17 nell’ultimo quarto (parziale 33-16, con la Rossella che partiva sotto 68-73) con 6/7 da due e 7/9 da tre e super anche in difesa, ma è stata anche una grande prova di squadra con tutti che hanno dato un gran contributo quando chiamati in causa, considerando anche l’infortunio di Coviello a metà secondo quarto e Andreani a mezzo servizio, al ritorno in campo dopo un mese. Matera si è dimostrata squadra compatta e dotata di grandi individualità, è riuscita a sfruttare la maggior fisicità (26 tiri liberi a 14), ma non ha potuto nulla contro il 16/28 da tre della Rossella. Il primo quarto è Tessitore-show: la guardia di coach Rossi ne mette 14 con 2 triple e la Rossella va avanti 21-15 dopo 7’, ma dall’altro lato Ravazzani e Battistini fanno valere tutto il loro atletismo e ricuciono fino al 25-26 del primo quarto. Nel secondo parziale inizia meglio Matera con due canestri, rispondono Tessitore e Felicioni da tre, ma si sblocca Migliori e Matera va a +8. La Rossella attraversa qualche momento di confusione anche per qualche tensione con gli arbitri e trova solo una tripla di Cassese, mentre gli ospiti “rubano” due canestri in contropiede con Battistini e vanno al massimo vantaggio: 36-46. Ci pensa il solito Cassese con tripla in step-back e appoggio in contropiede, Tessitore torna a segnare dal post e Civitanova va al riposo sul -4 (46-50). Il terzo quarto è simile al precedente, la Rossella non riesce a contenere Migliori (top scorer del girone) e Ochoa, mentre in attacco perde fluidità e finisce a -12 (59-71). Felicioni però dà la carica con una tripla e Cassese risponde con tre canestri consecutivi per il 68-73 con cui si entra nel finale. Gli ultimi 10 minuti sono appannaggio di Cassese e capitan Amoroso (13 punti tutti nel quarto), che segnano praticamente ad ogni azione e in ogni modo facendo impazzire i lucani, mentre in difesa Cognigni, Felicioni, Vallasciani e Marinelli non concedono più nulla. Per la Rossella è la quinta vittoria consecutiva al PalaRisorgimento, ma adesso deve tornare a vincere fuori casa perché ci saranno due durissime trasferte consecutive a Campli e Recanati, rispettivamente 3° e 2° in classifica con una e due vittorie in più dei civitanovesi, sesti insieme a Teramo.

Il tabellino:

Rossella Virtus Civitanova Marche – Olimpia Matera 101-89 (25-26, 21-24, 22-23, 33-16)

Rossella Virtus Civitanova Marche: Alessandro Cassese 37 (6/7, 7/9), Gennaro Tessitore 25 (5/9, 5/8), Francesco Amoroso 13 (3/3, 1/2), Matteo Felicioni 9 (1/3, 2/4), Matteo Marinelli 8 (4/8, 0/0), Lorenzo Andreani 5 (1/3, 1/3), Marco Vallasciani 2 (1/1, 0/2), Riccardo Coviello 2 (1/4, 0/1), Filippo Cognigni 0 (0/1, 0/0), Marko Milisavljevic 0 (0/0, 0/0), Luigi Dania 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 27 4 + 23 (Francesco Amoroso 8) – Assist: 22 (Matteo Felicioni 5).

Olimpia Matera: Leonardo Battistini 29 (9/14, 2/6), Franco Migliori 26 (4/7, 4/7), Nicolò Ravazzani 11 (5/8, 0/0), Ignacio Ochoa 9 (2/5, 0/0), Marcello Cozzoli 9 (2/2, 1/4), Samuele Pasqualini 3 (0/0, 1/1), Matias nicolas Di marco 2 (0/1, 0/0), Lorenzo Varaschin 0 (0/1, 0/0), Alberto Montemurro 0 (0/0, 0/0), Alessandro Marra 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 21 / 26 – Rimbalzi: 29 4 + 25 (Franco Migliori 9) – Assist: 21 (Marcello Cozzoli 7).