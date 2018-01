TOLENTINO - Grande partecipazione alla manifestazione di questa mattina con la sfilata delle Giacche Verdi e una rappresentanza del gruppo storico di Tolentino815

La tradizione legata alla festa di Sant’Antonio Abate (17 gennaio ma celebrata oggi) si è ripetuta a Tolentino con la benedizione degli animali. Tantissimi cavalli di diverse razze e con vari tipi di monta con fantini e amazzoni che hanno indossato abiti tipici, divise, anche con calessi e carrozze oltre tanti altri animali come cani, gatti, galline, pappagalli, caprette, criceti, topolini, coniglietti, canarini e galli. Ad aprire la sfilata dei gruppi a cavallo le Giacche Verdi e una rappresentanza del gruppo storico a cavallo di Tolentino815 del Secondo Cavalleggeri. A portare il saluto della città a tutti i partecipanti il sindaco Giuseppe Pezzanesi e a benedire gli animali il parroco della Collegiata di San Francesco e vicario del vescovo don Andrea Leonesi. Nel corso del suo intervento il sindaco ha sottolineato l’importanza di valorizzare il grande apporto che tutti gli animali danno all’essere umano, dimostrando sempre amore incondizionato e fedeltà. La tradizionale “Benedizione di Sant’Antonio” è stata organizzata dall’associazione ippica dilettantistica “I Cavalleggeri” di Tolentino, in collaborazione con la pro loco Tct e con il patrocinio del comune di Tolentino.

Da citare, tra tutti i presenti, il gruppo “Passione Equestre di Belforte del Chienti” con i purosangue lusitani e spagnoli, i cavalli andalusi, murgesi, arabi, il gruppo dell’allevamento Colli dei Lauri di San Severino e Il Villino di Treia che ha divertito tutti i bambini con i pony. L’associazione ippica cavalleggeri, nata a Tolentino alla fine degli anni Novanta è presieduta da Giammario Paparoni conta oltre 30 soci tutti appassionati di equitazione. Prevalentemente svolge attività di passeggiate, trekking, promozione allo sport equestre, scuola di equitazione con istruttori federali di livello. Prepara da diversi anni spettacoli di teatro equestre che presenta in rassegne in tutta Italia, dando vita a performance particolarmente coinvolgenti ed emozionanti. Aderisce all’associazione Tolentino815 con il gruppo storico a cavallo “2° Cavalleggeri”. Lo spettacolo di teatro equestre allestito lo scorso anno ha consentito ai Cavalleggeri di Tolentino di vincere, in rappresentanza delle Marche, il prestigioso premio internazionale di spettacolo equestre di Leonessa.