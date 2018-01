SISMA - Le operazioni dell'Anas sono andate a buon fine. La deviazione del corso d’acqua dà il via alla realizzazione del collegamento tra Visso e Preci devastato da una frana dopo il terrificante terremoto del 2016

Tra Preci e Visso il fiume Nera è tornato nel suo alveo originario. Si sono infatti concluse le operazioni sulla strada 209 Valnerina, finalizzate alla deviazione del corso d’acqua al confine tra i due comuni. Un tratto che era stato interessato da una grande frana a seguito del terremoto del 30 ottobre 2016, bloccandone per circa un anno la viabilità tra Umbria e Marche. A confermare la notizia della conclusione dell’operazione è l’Anas che ha realizzato i lavori.

Con il fiume tornato nel suo naturale corso, adesso si procederà alla realizzazione del tratto definitivo che ricollegherà Visso e Preci. La riapertura a fasce orarie e a senso unico alternato è prevista per il primo febbraio.

La provinciale era stata riaperta, con limitazioni, nell’autunno scorso, grazie alla realizzazione di una bretella provvisoria, che ora è stata smantellata per lasciare spazio alla strada definitiva.