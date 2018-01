SAN SEVERINO - A ricevere palloni, maglie, racchette gli alunni dell'istituto Tacchi Venturi

Nuove maglie con i colori della scuola, cesti per il basket, palloni per la pallavolo, la pallacanestro e la pallamano, palle e racchette da tennis, palle da football americano, tamburelli, birilli e altro materiale per l’attività motoria. A donarli, all’istituto comprensivo Tacchi Venturi, l’Ordine di Malta (delegazione di Genova e Liguria). Il materiale è stato consegnato dal delegato per le Marche, il settempedano Paolo Massi.

Alla consegna hanno preso parte anche il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, il dirigente scolastico, Sandro Luciani, la vice preside, Rita Serrani, e una delegazione di studenti insieme alle insegnanti di educazione fisica. Il sindaco ha ringraziato l’Ordine di Malta per la vicinanza già mostrata in occasione dell’emergenza terremoto quando, tramite il Corpo italiano di soccorso, Cisom, vennero allestiti in città una cucina da campo e strutture per dare ristoro e accoglienza a chi era rimasto senza un tetto. Paolo Massi: «Gli italiani sono un popolo straordinario e lo hanno sempre dimostrato in occasione delle calamità che hanno colpito il nostro Paese e non solo. L’Ordine di Malta è fra le associazioni più sensibili ai bisogni delle persone e siamo fieri di poter contribuire a risolvere i problemi di tanta gente».