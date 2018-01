IL PUNTO - E lo stesso Cantone ha detto: «Troppe regole scritte male e incomprensibili». E l’Ufficio dell’ing.Spuri ha impiegato quasi un anno per revisionare tutto. La sanatoria per roulotte, box e strutture in legno non arriva. Le stalle provvisorie previste solo per ovini e bovini non sono utilizzabili per i suini. Le difficoltà degli agricoltori di montagna «Spendono dieci e guadagnano cinque»

di Ugo Bellesi

«Abbiamo troppe regole e troppe regole scritte male, spesso incomprensibili o in contraddizione». Lo ha dichiarato in una intervista dell’altro ieri il magistrato Raffaele Cantone, dal 2014 a capo dell’Anac, l’autorità anticorruzione. Lo sapevamo tutti ma sentirlo dire da lui ci conforta, anche se non cambia nulla, purtroppo. Infatti, come per i ritardi nella consegna delle casette, tutto ricade sui terremotati. E la riprova la si è avuta con la pubblicazione dell’ordinanza n.46 del commissario straordinario per il sisma Paola De Micheli. Ordinanza che comporta le modifiche a molte delle ordinanze sul sisma emesse dal 2016 al 2017. Per l’esattezza si tratta della revisione della ordinanza n.4 del 17 novembre 2016, della n. 8 e della n.9 del 14 dicembre 2016, nonché delle ordinanze del 2017, la n.13 del 9 gennaio, la n. 19 dei 7 aprile, la n. 32 del 21 giugno, la n. 33 dell’11 luglio, le n. 37, 38 e 39 dell’8 settembre. Quest’ultima data deve essere stata proprio sfortunata con ben tre ordinanze da modificare. Forse erano state fatte molto in fretta…

A questo punto è scandaloso domandarsi chi ha compilato quelle ordinanze che hanno dovuto essere modificate? In che mani è affidata l’attività legislativa? E poi chiedersi: Perché hanno voluto complicare tutte le procedure? Da chi hanno avuto ordine di rendere tutto più difficile? E poi magari avranno ottenuto anche un premio per aver raggiunto “tutti gli obiettivi”… Ma a pensarci bene forse non è stato un errore creare delle ordinanze inapplicabili. E’ assai probabile che lo scopo unico era soltanto quello di creare dei problemi per indurre i terremotati a rinunciare a tornare nelle loro cittadine. A sospettare si fa peccato ma più spesso si indovina… E tutto questo infatti ha comportato un anno di ritardi come conferma l’ing.Cesare Spuri, direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Marche, che già tanti problemi aveva dovuto affrontare e risolvere brillantemente nel terremoto del 1997. «L’anno appena concluso – ha dichiarato – è stato contrassegnato da un impegno costante per semplificare. Ci sono voluti diversi mesi solo per produrre le semplificazioni sia per le opere pubbliche che per l’edilizia privata, per avere istruttorie più rapide e dettagli normativi più condivisi e di più facile lettura. Mesi impiegati a studiare come si poteva velocizzare, cosa che contiamo possa avvenire d’ora in poi».

La complicazione delle norme ha comportato che molti cittadini non hanno presentato i progetti per il restauro degli edifici con danni lievi e gravi. «E i motivi – spiega ancora l’ing.Spuri – sono molteplici. I cittadini infatti hanno impiegato parecchio tempo per capire come fare per presentare le domande. Poi c’è il discorso delle perimetrazioni dei paesi. Nessuno può presentare un progetto finchè non sa esattamente quale sarà la nuova configurazione del paese». «Qui all’Ufficio ricostruzione – aggiunge Spuri – siamo in cento a lavorare e nei prossimi mesi potremo assumere altri 50 dipendenti».

Comunque si calcola che ci vorranno due anni per completare le pratiche relative ai danni lievi, e circa il doppio per la ricostruzione pesante. L’ing.Roberto Di Girolamo di Camerino ha fatto un calcolo: «Per esaminare un progetto un tecnico impiega come minimo una settimana. Cento istruttori fanno cento pratiche a settimana. Ne sono previste circa 50.000. Vuol dire che ci vorranno dieci anni». Frattanto, con un decreto del 5 gennaio la Regione ha affidato a Comuni e Province lo svolgimento delle gare e delle attività relative per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici danneggiati. Un provvedimento che non è stato accolto molto bene dagli interessati, dal momento che proprio nei giorni scorsi è stato messo sotto inchiesta il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, dalla Procura di Spoleto con l’accusa di violazione urbanistica per aver approvato il progetto “Casa Ancarano” per un complesso in cui insediare il centro polifunzionale gestito dalla Pro Loco come punto di aggregazione per i terremotati, ma anche come struttura di emergenza. In pratica il sindaco è accusato di avera adottato una procedura d’urgenza (prevista nel caso di emergenze come il terremoto) invece dell’iter normale. Il sindaco di Ascoli, Guido Castelli, proprio in merito alla gestione degli appalti affidata ai Comuni, ha sottolineato: «Il problema è l’atteggiamento della Regione che deve poter rinnovare il clima e i rapporti tra Regione e Comuni. Questi ultimi non devono essere soggetti su cui scaricare responsabilità complicate e spesso scomode da esercitare, ma devono essere considerati come partner…Ad esempio le decisioni devono essere condivise alla radice, alla fonte e non scaricate alla fine del processo decisionale. Quindi bene le deleghe, bene le responsabilità, ma non devono essere cerini trasferiti nelle mani dei sindaci. Deve essere un rapporto tra pari e questo vuol dire condividere senza l’ennesima proiezione verticistica con cui la Regione ha intriso i suoi comportamenti fino ad oggi». E tra l’altro Ascoli ha il problema che sono ancora in alto mare i sopralluoghi per valutare le inagibilità delle abitazioni. Infatti ne restano oltre trecento.

Ha espresso preoccupazioni anche il sindaco di Camerino, Gianluca Pasqui, che ha dichiarato:«Come sempre noi sindaci siamo per la collaborazione ma qui, in queste settimane, la situazione si è fatta sempre più pesante e gravosa. E’ chiaro che ci devono dare risorse umane. A noi sono stati dati 6/7 tecnici, appena sufficienti per svolgere ciò che si deve fare. Da tempo ho chiesto più personale: ci sono state promesse circa tre nuove unità ma ancora non abbiamo avuto niente. Per svolgere le gare abbiamo bisogno di risorse. Siamo d’accordo sul fatto di essere soggetti attuatori ma alle giuste condizioni».

Resta sospeso anche il problema della sanatoria per consentire la regolarizzazione delle casette abusive realizzate durante l’emergenza sismica. Per il commissario Paola De Micheli è sufficiente l’ordinanza emessa per salvare la casetta in legno di Peppina a Fiastra. Ed invece i terremotati che vivono ancora in sistemazioni di emergenza non sono d’accordo affatto.

Infatti l’ordinanza salva-Peppina prevede delle misure standard che non corrispondono affatto alla realtà. Ad esempio l’altezza minima fissata per motivi igienico sanitari è di due metri e 70; le camere da letto debbono essere ampie almeno 14 metri quadrati. Le roulotte, le case mobili, i box metallici prefabbricati, le strutture in legno ecc. non possono avere le superfici e le altezze immaginate dall’ordinanza. Tra l’altro, nella sanatoria, è previsto che il richiedente debba allegare alla domanda, entro gennaio, il progetto di ricostruzione della casa danneggiata. Il sindaco di Camporotondo di Fiastrone, Emanuele Tondi, ha riformulato l’ordinanza in base alla reale situazione e l’ha spedita al commissario De Micheli, che però ha dato risposta negativa. Ma anche questo diniego, come è evidente, rientra in una precisa logica: quella di creare problemi a quanti vogliono rimanere nella zona terremotata a tutti i costi, anche a spese proprie. Ma in questo diniego c’è anche il sentore di “punizione” per quei cittadini.

Altri problemi riguardano gli allevatori. Infatti il compito di gestire gli appalti per le stalle provvisorie era stato affidato (chissà perché?) alla Regione Lazio che aveva pensato soltanto agli allevamenti del suo territorio e relativi a bovini e ovini per cui le stalle/tunnel sono andate benissimo sia per il Lazio che per le Marche. Ma le Marche, specialmente la provincia di Macerata, vantano numerosi allevamenti di cavalli, asini e maiali. Animali questi che non stanno bene nelle stalle/tunnel perché occorrono divisori interni diversi da quelli per bovini e ovini. In parte la situazione è stata risolta adattando le stalle/tunnel dei bovini alle esigenze dei cavalli. Per gli allevamenti di maiali il problema era più grave perché sono necessarie vasche in cemento armato per i liquami. Poiché gli animali si trovano ancora nelle vecchie strutture danneggiate si sta cercando di rimetterle in sicurezza con tecnologie innovative che la Coldiretti intende presentare come progetto pilota. Anche questo però ha provocato ritardi e sacrifici agli allevatori. Sarà anche questo un segnale delle istituzioni per “invitarli” ad andarsene? Visto che siamo nel settore agricolo va detto che anche il direttore regionale della Cia (Confederazione italiana agricoltori), Gianfranco Santi, ha preso posizione a sostegno degli agricoltori delle zone montane. «Chi lavora la terra lontano dalla costa e in luoghi impervi – ha dichiarato – spende dieci per guadagnare cinque. Così sta accadendo che i coltivatori abbandonano i terreni, ma se lo fanno poi è tutto il sistema a rimetterci perché il territorio non viene presidiato e non produce più. Con questo sistema si genera l’abbandono delle aree montane. Non si può mettere un agricoltore di pianura sullo stesso piano di uno di montagna». E’ per questo pertanto che c’è bisogno di sgravi fiscali e incentivi, e la burocrazia dovrebbe avere maggiore attenzione per l’agricoltura di montagna. «Non si può far saltare un finanziamento – ha sottolineato Gianfranco Santi – per un cavillo, una virgola fuori posto, un documento in cui manca una parola, ecc. ecc». Questa presa di posizione dimostra chiaramente che non siamo soltanto noi a pensare che in fondo si voglia soltanto “l’abbandono delle aree montane”.