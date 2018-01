SANITA' - La mozione approvata ieri in consiglio regionale accolta positivamente dalle forze politiche locali. Per il Pd «è una di quelle giornate che riconcilia con la politica». La Lega Nord: «Ora alle parole seguano azioni in tempi consoni»

Ripristino del punto di primo intervento all’ospedale di Cingoli, soddisfazione da sinistra e destra. La mozione del vice capogruppo al consiglio regionale del Pd, Francesco Micucci, è stata approvata ieri mattina ed è stata accolta positivamente dalle forze politiche del Balcone delle Marche. Lo stesso Partito democratico di Cingoli spiega come quella di ieri «è una di quelle giornate che ti riconcilia con la politica. Quando vedi che i problemi di una comunità vengono riconosciuti dalla massima assise della Regione – commentano i dem- pensi che l’impegno profuso, la determinazione, non siano una cosa vana. Significa che quella battaglia valeva la pena di essere portata avanti. Per il Pd di Cingoli quello di oggi rappresenta un grande risultato, che si presta a due riflessioni. La politica delle lamentele non serve, come non serve il muro contro muro tra istituzioni pensando di ritrovarsi poi qualcosa di positivo. Serve la proposta politica, il confronto anche serrato, ma che abbia uno sbocco concreto alla risoluzione dei problemi». Lo stessospiega come quella di ieri «è una di quelle giornate che ti riconcilia con la politica. Quando vedi che i problemi di una comunità vengono riconosciuti dalla massima assise della Regione – commentano i dem- pensi che l’impegno profuso, la determinazione, non siano una cosa vana. Significa che quella battaglia valeva la pena di essere portata avanti. Per il Pd di Cingoli quello di oggi rappresenta un grande risultato, che si presta a due riflessioni. La politica delle lamentele non serve, come non serve il muro contro muro tra istituzioni pensando di ritrovarsi poi qualcosa di positivo. Serve la proposta politica, il confronto anche serrato, ma che abbia uno sbocco concreto alla risoluzione dei problemi».

Anche il comitato locale della Lega, coordinato da Gian Marco Paparelli, esprime soddisfazione, ma auspica che «alle parole seguano azioni in tempi consoni. Per il nostro movimento – commenta Paparelli – la salute non ha colore politico e ai nostri concittadini cingolani diciamo che vigileremo sul mantenimento di quanto deciso nella seduta odierna, dal consiglio regionale e dall’assessore alla Sanità, Luca Ceriscioli. Abbiamo bisogno di servizi idonei ed il voto unanime (anche della Lega) di quest’oggi testimonia l’unità d’intenti che c’è a Cingoli su questo delicato tema. Pur nelle differenti vedute con il Pd su come dovrà essere la Cingoli del futuro, vogliamo anche noi che venga mantenuto il medico radiologo, ripristinato il Ppi, incrementato personale, attrezzature ed adeguati i servizi. Per il bene degli abitanti di Cingoli – conclude il responsabile – ed anche dei comuni limitrofi come Apiro, che il nostro nosocomio serve ormai da anni».