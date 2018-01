SISMA - Aumenta ancora il numero di persone che in provincia avrebbero percepito illecitamente il contributo per l'autonoma sistemazione. Recentemente la procura di Macerata ha sequestrato 4mila euro su di un conto corrente. Finora nelle Marche erogati 94 milioni

Salgono a 49 gli indagati dalla Procura di Macerata, per l’inchiesta sui «furbetti del Cas», che avrebbero percepito il contributo di autonoma sistemazione senza averne diritto. A darne notizia è il Sole 24 Ore. Di recente gli inquirenti hanno effettuato un ulteriore sequestro, per 4mila euro su di un conto corrente. Il contributo è erogato a chi ha la casa inagibile e dimora abitualmente nel Comune in cui ha presentato domanda, pagato con fondi della Protezione civile, ma per 273 persone in tutto il centro Italia, indagati nelle procure di Rieti (166), Spoleto (58) e Macerata (49), il domicilio nei centri colpiti dal sisma non sarebbe reale. Da novembre il numero degli indagati in provincia è quasi raddoppiato. I controlli sono portati avanti dalla Guardia di finanza di Camerino, guidata dal capitano Antonio Di Palo e dagli agenti di polizia municipale, con controlli già partiti da tempo a Tolentino, Camerino e San Severino, che avevano già portato al sequestro di oltre trentamila euro. Nelle Marche il fenomeno risulta più contenuto rispetto al Lazio, dove sono emersi casi eclatanti, tra i quali un dirigente del Senato, un funzionario dell’agenzia delle dogane e un dipendente di Roma capitale, tutti regolarmente residenti a Roma, ma che si sono detti domiciliati ad Amatrice ed Accumuli. Sinora complessivamente sono stati accertati 900 mila euro intascati illecitamente, secondo gli accertamenti del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie, delle fiamme gialle. Nel dicembre 2016 era stato firmato un protocollo d’intesa tra Protezione civile e Guardia di finanza, finalizzato a controlli sulla regolarità del Cas. Prendendo in esame i tre Comuni della provincia di Macerata con il più alto numero di sfollati, si evince come i controlli siano soltanto all’inizio e come serva un’azione sistematica per accertare eventuali illeciti, con numeri così alti di beneficiari.

Secondo gli ultimi dati disponibili sul sito della Regione Marche, che ad oggi complessivamente ha erogato oltre 94 milioni di euro di contributo per l’autonoma sistemazione, a Camerino nel novembre 2017 è stato versato un milione e 143mila euro di Cas a 1.957 nuclei familiari, per un totale di 3.204 persone. Sempre a Camerino nel dicembre 2016 sono stati versati un milione e 455mila euro di Cas a 2.639 famiglie. Gli altri due centri con il maggiore numero di sfollati sono San Severino e Tolentino. A San Severino a novembre 2017 sono stati versati 751mila euro a 1021 famiglie, per 2.306 persone complessive. Nel mese di dicembre 2016 ai settempedani erano stati versati 847mila euro di Cas, per 1.200 famiglie e 2.795 persone in totale. Nella vicina Tolentino gli ultimi dati disponibili sono quelli dello scorso settembre, in quanto le nuove mensilità del Cas saranno pagate a partire dal 20 gennaio. A settembre sono stati versati un milione e 23mila euro di Cas a 1.401 famiglie, per un totale di 3.224 persone, mentre nel dicembre 2016 erano un milione e 127mila euro di versamenti, per 1.572 nuclei familiari per 3.754 persone complessive.

