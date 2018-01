MATELICA - Visita della vicepresidente della Regione nella clinica per animali di Unicam, discusso anche un progetto per il recupero del mattatoio

Visita della vicepresidente regionale Anna Casini oggi pomeriggio a Matelica. Ad accoglierla nell’ospedale universitario Unicam per animali della scuola di veterinaria il professore Andrea Spaterna ed il sindaco di Matelica Alessandro Delpriori. L’assessore regionale alle politiche agricole ha visitato la clinica per animali, ammirando tutte le nuovissime strumentazioni, anche le altre strutture della facoltà di veterinaria, come l’ospedale per grandi animali, le aule, il mattatoio. «A Matelica abbiamo un’ eccellenza che non tutti conoscono: uno dei dodici ospedali veterinari didattici, per piccoli e grandi animali, d’Italia gestito da Unicam facoltà di Veterinaria. Oggi ho potuto apprezzare la professionalità, la tecnologia, la qualità delle prestazioni e la passione degli operatori che fanno di questa struttura un gioiello delle Marche», ha detto Casini. Diversi i temi toccati durante l’incontro, dalle attività quotidiane portate avanti nelle aule, nei laboratori, nelle stanze della clinica veterinaria, i tanti progetti di ricerca della scuola. Il sindaco Alessandro Delpriori ha parlato a lungo con l’assessore regionale Casini, in particolare è stata esaminata la possibilità di recuperare il mattatoio di Matelica, che al momento non è in funzione, con un progetto che possa metterlo a disposizione della scuola di veterinaria Unicam e delle tante aziende agricole e zootecniche della zona.