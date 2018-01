A14 - L'incidente lungo la corsia sud dell’autostrada tra Pedaso e Grottammare. Ferita anche una 50enne di Muccia che viaggiava insieme alla donna a bordo di una Fiat Panda

Tamponamento in galleria sull’autostrada A14, trasportata dall’eliambulanza a Torrette una 62enne di Camerino che era alla guida di una Fiat Panda. Con lei viaggiava anche una 50enne di Muccia. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 8 lungo la corsia sud dell’autostrada A14 tra Pedaso e Grottammare, all’interno della galleria Castello all’altezza del km 300. L’auto in cui si trovavano le due donne è stata tamponata da un Fiat Ducato con a bordo due persone di Ravenna, il conducente di 50 anni e il passeggero di 20. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della Polizia autostradale di Porto San Giorgio. Poco dopo anche squadre dei Vigili del fuoco di Fermo e di San Benedetto del Tronto, un’automedica e due ambulanze del 118, oltre agli addetti della Società Autostrade.

Il bilancio è di tre feriti. Ad avere la peggio la 62enne di Camerino. Valutate le sue condizioni, i sanitari hanno deciso di far intervenire l’eliambulanza di Marche Soccorso che in pochissimi minuti ha provveduto a trasportarla all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Ha riportato diversi traumi e contusioni ma non sarebbe in pericolo di vita. I due feriti meno gravi, la 50enne di Muccia e il giovane di Ravenna, sono invece trasportati all’ospedale di “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto. L’elicottero è atterrato nei pressi del vicino casello di Grottammare, che è stato temporaneamente chiuso per garantire le operazioni di soccorso. Lungo la corsia sud della A14 si è creata una lunga coda fino quasi a Marina Palmense-Porto San Giorgio. L’autostrada è rimasta chiusa dalle 8,15 alle 9,30 dopo che i Vigili del Fuoco e personale di Autostrade per l’Italia hanno messo in sicurezza la carreggiata.