TV - Da lunedì 15 riparte su TV8 il programma culinario condotto da Alessandro Borghese: il cuoco maceratese sarà uno dei concorrenti

Lo chef Paolo Paciaroni rappresenterà le Marche a “Cuochi d’Italia”. Lunedì alle 19,40 su TV8 riparte la seconda stagione del programma culinario condotto da Alessandro Borghese, affiancato da due giudici “stellati” del calibro di Gennaro Esposito e Cristiano Tolomei. Il format prevede una gara tra i cuochi che rappresentano le varie regioni d’Italia. E per la nostra è stato scelto appunto Paciaroni. Nato a San Severino nel 1979, Paciaroni ha mosso i primi passi in cucina a Tolentino, poi ha continuato a formarsi in Alta Badia, nel Grossetano e nel celebre Casta Diva di Blevio con la conduzione proprio di Gennaro Esposito. Ora Paciaroni è executive chef nel ristorante Due Angeli del relais benessere Borgo Lanciano a Castelraimondo. Altro passaggio in tv per i cuochi del Maceratese, la provincia in queste settimane è rappresentata a Masterchef da Simone Scipioni, studente di Montecosaro.