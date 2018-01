SPORT - Un contributo per non disperdere i giovani del territorio e per rilanciare anche lo sport locale

di Michele Carbonari

Il Visso Calcio ha le sue nuove magliette. Un gesto di vicinanza e sostegno per dare una mano allo sport del comprensorio. A fornirle è lo sponsor Svila, azienda vissana che produce pizza, da sempre vicina alle vicende della squadra gialloblu. La consegna è avvenuta alla presenza del presidente del Visso Quinto Mattioli, dell’allenatore Mirko Caterini e del capitano Andrea Sisini, oltre a qualche altro giocatore tra cui Alessandro Pugini. A rappresentare la Svila invece il direttore Maurizio Crea, presente anche Giorgio Bottacchiari, membro del Comitato Regionale Marche. Il gesto dell’azienda vuole soprattutto ridare slancio allo sport locale, anch’esso messo in ginocchio dal sisma in quanto il Visso non ha più il suo centro sportivo occupato dalle Sae (le partite in casa vengono disputate al campo dei Pini di Macerata). Un sostegno per non disperdere i giovani del territorio e per far ripartire Visso e i centri vicini come Ussita e Castelsantangelo sul Nera. Anche la Nerea Acque Minerali, che ha partecipato alla cena di Natale organizzata dal club, ha promesso che fornirà un proprio contributo per il futuro. Attualmente la squadra occupa il penultimo posto nel campionato di Seconda categoria, girone F, ma con la spinta di tutto il territorio cercherà in tutti i modi la salvezza per non vanificare la stupenda vittoria della scorsa stagione in Terza categoria.