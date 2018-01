«Quartiere Vergini spaccato in due»

MACERATA - La lettera di un residente della zona che contesta il nuovo senso unico in via Falcone

I cambiamenti alla viabilità al quartiere Vergini suscitano le proteste dei residenti. Ci scrive il lettore Paolo Carducci che definisce con ironia “regalo natalizio inaspettato” l’istituzione del nuovo senso unico di via Falcone imposto dal Comune: «Con tutte le buone intenzioni del caso, il provvedimento ha di fatto spaccato in due il quartiere. I residenti della “parte bassa” non possono infatti più raggiungere in auto la chiesa, la scuola, il bar o il negozio di generi alimentari se non uscendo dal quartiere stesso, confluendo in via Bramante –con la conseguenza di appesantire il traffico già sostenuto proveniente da Piediripa- per poi rientrare dopo 850 metri in via Galasso da Carpi o addirittura mediante una inversione “quasi ad U” tra via Bramante e via Pancalducci. Non sembra una grande opzione? L’alternativa è circumnavigare internamente il quartiere per ben 950 metri percorrendo via Rocco Chinnici e l’improbabile Contrada Santa Maria delle Vergini, strada stretta, piena di buche e mal illuminata» . Anche nella proposta alternativa Carducci conserva un pò di buonumore: «Delle due l’una: si potrebbe rivisitare e correggere tale interpretazione della viabilità oppure ovviare al problema dividendo il territorio in due nuovi quartieri; ne suggeriamo i nomi: “Ver” e “Gini”».