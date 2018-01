ANNUNCI

Il Gruppo Med Store, catena di negozi Apple Premium Reseller con punti vendita in tutto il centro-nord Italia, leader nel settore dell’informatica e dell’innovazione da 35 anni, ricerca personale. Oltre alla sede di Macerata, per cui si ricerca un contabile amministrativo con competenze su controllo documenti, scadenze, registri, file, gestione scadenzario e pratiche, registrazione e archiviazione fatture, movimenti bancari e competenze dipendenti; l’azienda conta ben 16 store tra Marche, Umbria, Abruzzo, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio. Una capillare presenza sul territorio al fine di portare prodotti, servizi e soluzioni del brand in tutta Italia.

In vista della prossima apertura al Centro Commerciale Auchan Fanocenter, Med Store ricerca addetti vendita da inserire nello store di Fano e nel punto vendita di Ancona in corso Stamira.

Se ti piace relazionarti con gli altri, ti appassiona la tecnologia e cerchi un lavoro nell’ambito delle vendite che faccia brillare le tue doti, Med Store è il posto giusto per te: un contesto unico dove tutto è pensato per offrire ai clienti delle esperienze straordinarie.

Non è un negozio come un altro: da Med Store si crea, collabora e ci si diverte. Concepiti come vere boutique dell’informatica, dove l’elemento centrale è il cliente, ogni punto vendita è studiato e progettato per garantire la migliore esperienza d’acquisto e il massimo dei servizi post vendita grazie all’assistenza tecnica certificata Apple, la fitta programmazione di eventi formativi gratuiti oltre ai corsi professionali personalizzati. L’attenzione per il singolo cliente si estende anche alle aziende e alle scuole del territorio che necessitano di soluzioni innovative.

Che tu sia appassionato di tecnologia o abile a relazionarti con le persone, Med Store è l’occasione ideale per metterti alla prova.

CANDIDATI QUI

(servizio promoredazionale)