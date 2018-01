RECANATI - Le immagini del progetto di riqualificazione

Un anno fa l’annuncio del finanziamento di due milioni di euro per il Colle dell’Infinito da parte del ministero dei Beni culturali , oggi il sindaco di Recanati pubblica in anteprima le foto del progetto di riqualificazione e i cittadini rispondono con commenti contrastanti, suggerimenti e domande: “ora che iniziate a guardarvi un po’ intorno nelle periferie e non solo in centro, vi accorgerete in che condizioni da terzo mondo sono ridotte le strade”, “Finalmente un po’ di decoro e di servizi”, “Bello , ma vedo un bel cordolo e parecchie scale. È previsto un passaggio per i disabili. Meglio pensarci prima che a lavori fatti”. Sul Parco del ‘Colle dell’Infinito’ del Monte Tabor a Recanati, caro a Leopardi, si è molto discusso e si continua a discutere. Il finanziamento di 2 milioni di euro servirà a preservare il territorio da un punto di vista morfologico e paesaggistico. Centrali per questo investimento, la riqualificazione botanico-vegetazionale e interventi di natura idrogeologica e consolidativi del patrimonio storico architettonico. Inoltre, sarà reso maggiormente fruibile il colle leopardiano attraverso un’attenta pianificazione che riguarderà la realizzazione di percorsi con nuova cartellonistica, la messa a norma degli impianti di illuminazione e di videosorveglianza. Al Mibact si è aggiunto sempre nel finire del 2016 il ministero dell’Ambiente che per il consolidamento del Paesaggio Leopardiano e la riqualificazione del monte a rischio frana a causa del terremoto. La somma – si tratta per l’esattezza di 5,8 milioni di euro – rientra in un accordo da 12 milioni di euro per finanziare, con fondi ministeriali, opere prioritarie di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Marche.