CAMERINO - Serata evento il 12 gennaio alla tensostruttura del City Park. I migliori disc jockey delle Marche si esibiranno per aiutare i terremotati. Appuntamento dalle 22

“La notte dei dj” per aiutare i terremotati: iniziativa di solidarietà a Camerino, protagonisti musica e cuore. I migliori disc jockey delle Marche saranno a Camerino venerdì prossimo, il 12 gennaio, alla tensostruttura del City Park. L’idea è dare una scossa alla città ducale devastata dai terremoti del 2016. A spiegare come nasce l’iniziativa è l’organizzatore, Massimo Pigliapoco, che racconta di aver ricevuto una mail da un suo amico di Camerino che gli scriveva: «Non c’è più vita e anche la speranza sta venendo meno. Specialmente critica è la condizione dei commercianti che avevano la loro attività nel centro storico e che da più di un anno sono accampati sotto un tendone da campo. Le spese che devono affrontare sono tantissime e il lavoro decisamente scarso, dal momento che la popolazione è più che dimezzata. Che possiamo fare?». Il giorno dopo, dice Pigliapoco, «telefonai all’amico Andrea Garbini, ideatore e titolare di Risparmio Virtuoso, con il quale frequentiamo da tempo Camerino per il fatto che la sua azienda collabora con Unicam per alcune ricerche scientifiche tese alla salvaguardia del pianeta: “La mail l’ho ricevuta anch’io”, mi disse. “Mettiamoci in moto. Inventiamo qualcosa».

Prima hanno realizzato un video Help for Camerino, che si può vedere su Youtube, poi hanno deciso di fare di più. Da qui la telefonata al dj Enrico Filippini. «Gli spiegai la situazione – continua Pigliapoco – e gli chiesi se potevamo organizzare un evento musicale che attirasse un po’ di gente per dare sollievo, almeno per una sera, a quella popolazione. “Pronti” fu la risposta». A quel punto è iniziata una serie di telefonate che ha consentito di mettere insieme i più bravi dj delle Marche, di coinvolgere commercianti del territorio, l’associazione “Io non crollo”, il comune di Camerino e Unicam (che hanno dato il patrocinio all’evento). L’ingresso è gratuito e chi vorrà potrà acquistare qualche prodotto dai commercianti per dare un aiuto. All’ingresso saranno distribuiti buoni sconto per chi assisterà all’evento. Tantissimi i dj che saliranno sul palco: Amedeo Rosano, Andrea Recanatini, Carlo Crescentini, Claudio Guazzaroni, Claudio Ricotti, Cristiano Casoni, Davide Domenella, Demis Tarsi, Diego Domenella, Enrico Filippini, Ercole Bellezze, Febo Conti, Francesco Aquilanti, Francesco Campetella, Gabriele Tosoni, Giacomo Caporaletti, Giampiero Malvatani, Gioele Mazza, Mattway, Mc Enzo T, Nicola Brignoccolo, Paolo Balestrieri, Raimondo Fustymix, Roberto Ronconi, Vittorio Di Cola, Matteo Montesi, Emilio Latini. Saranno presenti anche video maker, speaker fotografi.