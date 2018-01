LA DOMENICA DEL VILLAGGIO - Se il nostro destino sta anche nei numeri, il 18 è uno dei più generosi. Mi sbaglio? Può darsi, ma crederci aiuta a sperare nella vita

di Giancarlo Liuti

Per chi ama farsi guidare dalla fantasia è motivo di soddisfazione constatare di aver finalmente abbandonato l’anno duemiladiciassette, un numero , questo, che proprio per quel diciassette non sta nel catalogo delle cose buone, e di essere entrato – finalmente, ripeto – nell’anno duemiladiciotto, un numero che, grazie a quel diciotto, è invece portatore di benessere nel presente e fiducia nel futuro. Forse mi sbaglio, me ne rendo conto. Ma in qualcosa bisogna pur credere ed io, nel mio piccolo, mi ostino a credere nella generosità del numero 18. Non è forse vero che a diciott’anni si diventa maggiorenni potendo così esercitare ogni diritto civile e che con un pur striminzito diciotto si può superare ogni esame universitario, anche il più difficile o quello in cui si è meno preparati?

Sono consapevole, intendiamoci, di dire cose che stanno ai limiti dell’assurdo, ma per farmi capire meglio aggiungo che questa inclinazione dell’animo mio si manifesta anche nell’apprendere dai giornali certe vicende terrificanti come quella, verificatasi presso Verona, di una donna uccisa e fatta a pezzi – dieci pezzi, per la precisione – che poi sono stati sparpagliati in un campo. Nonostante la mia età piuttosto avanzata , di casi a tal punto feroci non ne ricordavo nessuno, né a Macerata né altrove, e non ho potuto fare a meno di chiedermi in che razza di tempi stiamo vivendo. Ma poi, leggendo attentamente la cronaca di quel fattaccio, ho scoperto che in esso non c’era stato nemmeno un diciotto – non so, magari diciotto gradi di temperatura – e mi sono convinto che sia stata anche questa la ragione per cui il funesto diciassette aveva potuto occupare ogni spazio ed imprimervi il suo maligno sortilegio.

Anche i luoghi hanno la loro importanza e le Marche sono una regione nella quale percorrendo i circa quaranta chilometri in linea d’aria fra i Sibillini e l’Adriatico è praticamente impossibile imbattersi in un luogo a tal punto arcigno da rivelarsi inospitale o addirittura pericoloso. A questi luoghi, insomma, è facile affezionarsi e ne fu affascinato pure Giacomo Leopardi, il recanatese – Recanati, ecco un luogo che incanta – la cui opera poetica ha non di rado esaltato la pacificante bellezza dell’ondulato panorama dei nostri campi ben lavorati. Il che suscita ammirazione e perfino una punta d’invidia in coloro che vengono da fuori. E se non saremo invasi, Dio ce ne scampi, dagli “alieni” che popolano gli odierni spettacoli televisivi , il mondo intero continuerà ad invidiarci in eterno.

Ora torno a insistere sui due numeri accennati all’inizio: il 17 e il 18. Il primo sono secoli che non lo si vede di buon occhio ritenendolo premonitore di sciagure (nell’Antico Testamento il “Diluvio Universale” è collocato proprio in un “anno diciassette”e se diamo un’occhiata allo sconfinato catalogo delle superstizioni scopriamo che fin dagli antichi romani il “diciassette” è portatore di sventura, un sentimento, questo, talmente diffuso anche oggi che gli studiosi di psicologia gli hanno dato perfino un nome scientifico: “Eptacaidecafobia”, la fobia, appunto, del diciassette. E nefasto lo considera pure la “Smorfia Napoletana”, il celebre manuale per giocare e vincere al lotto.

E come se la cava il numero che viene dopo, cioè il 18? Brillantemente! Sempre nella “Smorfia”, ad esempio, esso è il sangue che dà forza alla vita e induce all’amicizia, alla festa, all’allegria, alla risata. Dobbiamo crederci? Beh, ciascuno la pensi come vuole. Io, per esempio, non ci credo o ci credo pochissimo. E, tuttavia, nelle occasioni in cui prevale l’affascinante ambiguità del mistero non me la sento, nel mio piccolo, di porre in dubbio la sincera spontaneità di coloro che invece le prendono sul serio. Qualcosa di ben più importante per la salute del nostro spirito ma non priva di affinità con ciò che ho appena detto non è forse – mi si perdoni l’eresia – pure la fede?

Dunque il 18. Dopo l’anno 17, di cui non si può certo dire che nel Maceratese e nell’Ascolano sia stato dispensatore di serenità degli animi ma semmai di gran paura e disperazione per le ripetute scosse sismiche e i gravi danni che ne sono derivati , l’anno nuovo, il 18, è forse troppo giovane, poco più che un bambino, per poterlo giudicare e tuttavia, almeno per me, il suo numero è una garanzia della quale non posso far altro che fidarmi. Staremo dunque a vedere, nella speranza che almeno per quest’anno il maledetto 17 si tenga umilmente da parte.