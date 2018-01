SERIE D - La capolista cade dopo 14 risultati utili consecutivi, decide la sfida un gol di Ciarcelluti dopo che Kerezovic aveva respinto il rigore calciato da Mariano. I pesaresi battono la Recanatese e si portano ad una sola lunghezza dai biancorossi

Prima sconfitta in trasferta proprio all’esordio nel 2018 per il Matelica che inizia il girone di ritorno in Abruzzo con una gara sfortunata nella quale perde 1-0 col Pineto. A decidere l’incontro la rete di Ciarcelluti che infila la ribattuta di Kerezovic che era stato bravo a parare il rigore di Mariani. Non è stato, tuttavia, il solito Matelica soprattutto nella fase iniziale e i padroni di casa ne hanno approfittato proprio nei primi 20 minuti difendendo poi il vantaggio nella ripresa. Il secondo ko stagionale, che arriva dopo 14 risultati utili consecutivi, costa caro alla capolista: la Vis Pesaro batte nel finale la Recanatese e si porta a meno uno dalla vetta (leggi l’articolo).

Cronaca- Tiozzo deve fare a meno del centrale Meneghello assente per scontare la squalifica e al suo posto schiera il giovane Cuccato. Al 4′ si fa subito vedere Magrassi, ma la sua conclusione è debole e Mazzocchetti trattiene. Al 18′ pericoloso il Pineto su calcio di punizione, Mariani manda fuori di poco. Al 26′ sullo sviluppo di una punizione Cuccato commette fallo in area e il direttore di gara lo ammonisce assegnando il rigore al Pineto. Dal dischetto Mariani vede ribattersi la sfera da Kerezovic, che nulla può sulla ribattuta di Ciarcelluti che vale l’1-0. Il Matelica si scuote e il Pineto rinnova la sua verve agonistica, fisica e aggressiva. Al 33′ Esposito crossa per Tomassini che di testa manda alto. Nella ripresa il Matelica cerca di reagire mentre il Pineto è impegnato a difendere il vantaggio. Al 55esimo Magrassi sul fondo colpisce l’esterno della rete. Mazzocchetti trattiene la punizione di Esposito due minuti più tardi e Angelilli, appena entrato, si fa vedere con una conclusione che esce di un soffio (68′). Nel finale (81’esimo) l’occasionissima capita sui piedi di Lo Sicco che, però, calcia alto. C’è tempo per l’espulsione di Cuccato per doppio giallo (86′) prima del triplice fischio dell’arbitro che sancisce la vittoria del Pineto.

Il tabellino:

PINETO: Mazzocchetti, Della Quercia, Marianeschi, Tomassini (40’s.t. Gragnoli), Ciarcelluti, Pepe, Orlando, Mariani, Esposito, Di Rocco (24’s.t. Farias), Fiumara. All.: Amaolo

MATELICA: Kerezovic, Brentan, De Gregorio, Messina, Lo Sicco, Cuccato, Tonelli (14’s.t. Angelilli), Malagò (14’s.t. Gerevini), Magrassi (25’s.t. Kyeremateng), Gabbianelli, Oliveira (29’s.t. D’Appolonia). All.: Tiozzo

ARBITRO: De Girolamo di Avellino

RETE: 26’p.t. Ciarcelluti

NOTE: spettatori circa 600. Ammoniti: Ciarcelluti, Esposito, Brentan, Mazzocchetti, Farias. Espulso: al 41’s.t. Cuccato per doppia ammonizione. Angoli: 2-7. Recupero: 1’+5′.