ECCELLENZA - Con un gol per tempo la formazione di Mosconi stende all'inglese al Salvo D'Aquisto la squadra mariana

Inizia nel migliore dei modi il 2018 del Tolentino: vittoria all’inglese al Salvo D’Acquisto di Loreto. Un gol di testa a freddo di Ruggeri apre le marcature, chiuse ad inizio ripresa da Dell’Aquila regalano il quarto successo esterno che consente alla formazione di Mosconi di scalare la classifica. Si allontana infatti la zona calda (distante ciqnue lunghezze) e si avvicinano gli spareggi promozioni (lontani quattro punti), sempre in attesa delle partite di domani. Per spiccare il volo i crèmisi saranno chiamati ad ulteriore pieno domenica prossima in casa contro la Pergolese.

La cronaca. Il primo tempo è favorevole al Tolentino, che sblocca il risultato gia al 1′ grazie ad un’incornata di Ruggeri. Sempre di testa è Campanella a provarci ma è provvidenziale Tomba a salvare con l’aiuto della traversa, al 20′. I crèmisi non si rendono pericolosi e si limitano a gestire, concedendo solo un paio di occasioni al Loreto dove è bravo il portiere under Giorgi: al 18′ respinge un tiro dalla distanza di Agostinelli e al 42′ manda in angolo un calcio piazzato di Andrea Mariconi. Ad inizio ripresa (11′) il Tolentino chiude i conti e raddoppia con Dell’Aquila, che taglia le gambe al Loreto, generoso ma sterile in avanti non riuscendo mai ad essere pericoloso. Mister Mosconi commenta così a fine partita la prestazione dei propri giocatori. «Abbiamo gestito bene la partita, siamo stati sul pezzo per tutti i 90 minuti, vogliamo fare qualcosa di importante e questa vittoria ci aiuta ad iniziare nel migliori dei modi il girone di ritorno».

Il tabellino

LORETO: Tomba, Ciminari, Brugiapaglia, Morbiducci, Maruzzella, Camilletti, Stoppini (1′ s.t. Buffarini), A. Moriconi, Garbuglia (1′ s.t. Balloni), Agostinelli (29′ s.t. L. Pigliacampo), Ruzzier. A disp.: Strappato, O. Pigliacampo, Capeci, Petrini. All. Francesco Moriconi.

TOLENTINO: Giorgi, Gobbi (44′ s.t. Colonnelli), Ruggeri, Campanella, Bergese, Mercurio, Raponi (16′ s.t. Belli), Severoni, Dell’Aquila (30′ s.t. Cesca) Tizi (25′ s.t. Castelli), Mongiello (40′ s.t. Buresta). A disp.: Felicioli, Rozzi. All.Mosconi.

TERNA ARBITRALE: Marchei di Ascoli Piceno (Maroni di Fermo – Pace di Ancona)

RETI: 1′ p.t. Ruggeri, 11′ s.t. Dell’Aquila

NOTE: spettatori 150 circa; angoli: 3 – 5; ammoniti: Campanella, Raponi, Severoni.