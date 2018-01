MACERATA - Si è concluso il percorso iniziato tre anni per attivare e sfruttare le sinergie tra i maggiori teatri della regione, enti, istituzioni, e fondazioni. Il Consiglio voterà lunedì l'ok definitivo. Ne fanno parte l'associazione Sferisterio e il Comune. Il sindaco Carancini: «Per la prima volta in Italia viene costruito un progetto stabile che mette insieme diverse esperienze»

Lunedì, se la proposta sarà approvata dal consiglio comunale, prenderà vita la fondazione “Rete lirica delle Marche”, un grande polo della produzione lirica. E’ il frutto del percorso avviato tre anni fa con l’adesione del comune di Macerata al protocollo di intesa pensato per attivare e sfruttare le sinergie tra i maggiori teatri della regione e gli altri enti, istituzioni, fondazioni e compagini artistiche che si muovono nel settore della musica lirica. «Con la costituzione della Rete Lirica delle Marche – afferma il sindaco Romano Carancini – per la prima volta in Italia, viene costruito un progetto stabile che mette insieme le esperienze dei teatri di tradizione, i teatri della lirica ordinaria e le orchestre Ico. Il Comune di Macerata, come è avvenuto nei 3 anni trascorsi, mette a disposizione degli altri partner la capacità di coordinamento tra tutti ed il talento produttivo formatosi all’interno dell’associazione Sferisterio grazie in particolare alla persona di Luciano Messi». Obiettivo della Rete regionale della Lirica è stato quello di favorire la produzione da parte dei teatri marchigiani, di sviluppare economie di scala e razionalizzare le risorse e, nel corso di tre anni, l’organismo ha visto la realizzazione di sei importanti produzioni liriche con spettacoli andati in scena nei teatri del circuito.

Un’esperienza positiva quindi sia sul fronte della riduzione dei costi e del consolidamento dei finanziamenti acquisiti dal Fus, dal Mibact e dalla Regione Marche, sia dal punto di vista della qualità artistica delle produzioni realizzate. Da qui la sua evoluzione e la nascita della Fondazione Rete Lirica delle Marche che, oltre al comune di Macerata, coinvolge i comuni di Ascoli e Fermo, la fondazione Teatro della Fortuna di Fano, l’associazione Arena Sferisterio, la fondazione Orchestra Regionale delle Marche e la fondazione Rossini Opera Festival. Un grande polo culturale a cui sarà ora affidato il compito di richiedere i fondi Fus e i finanziamenti ministeriali e regionali e che avrà la gestione diretta delle produzioni liriche, la programmazione e la rappresentazione degli spettacoli con due produzioni l’anno e due spettacoli per ogni teatro del circuito. «Di questi tempi è una scelta coraggiosa – conclude il sindaco – perché investire in un modello di produzione regionale sulla vocazione lirica significa preferire una ideazione e uno spettacolo unico e realizzato con il contributo di più voci piuttosto che la filosofia divisiva di diversi soggetti che pure per tanti anni aveva caratterizzato l’offerta dello spettacolo lirico nelle Marche. Non può mancare in questo momento anche un segno di gratitudine verso Pietro Marcolini che 4 anni fa contribuì in maniera decisiva a questa visione».