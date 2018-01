SULLA STRADA - La polizia stradale ha reso noti i dati sull'attività del 2017. In provincia raddoppiano le contravvenzioni per l'utilizzo del telefonino al volante. Sono 436 le patenti ritirate. Calano a 93 le sanzioni per eccesso di velocità, dato più basso della regione

Un anno on the road: undicimila multe nella provincia di Macerata, 436 patenti ritirate, 747 incidenti. Dati della polizia stradale sull’attività svolta nel 2017. Sono raddoppiate le multe per uso di cellulare alla guida. In aumento anche le contravvenzioni per essersi messi al volante dopo aver bevuto e per il mancato uso di cinture di sicurezza (più 664 multe nel 2017).

Sono i maceratesi i più indisciplinati per l’utilizzo del telefonino al volante: 1.032 le multe in provincia nel 2017, erano 452 nel 2016. Questo almeno in base ai dati sull’attività svolta lo scorso anno dalla polizia stradale che sono stati resi noti oggi. Le multe per l’uso del telefonino al volante sono state in provincia di Ascoli (che al momento comprende anche Fermo dove lunedì sarà istituita la sezione di Polstrada) sono 402 le multe, nell’Anconetano sono 301, nel Pesarese 352. Altro neo la guida in stato di ebbrezza. Sono state 339 le contravvenzioni nel 2017, 87 in più rispetto al 2016. E anche da questo punto di vista la provincia di Macerata è quella dove ci sono state più contravvenzioni nelle Marche (sono state 295 ad Ascoli, 197 a Pesaro, 160 ad Ancona). In totale gli agenti della Polstrada hanno svolto 7.846 accertamenti con l’etilometro nel Maceratese. In generale comunque i maceratesi hanno preso meno contravvenzioni rispetto ai residenti delle altre provincie. Sono state 11.620 le multe nel Maceratese (meno 717 rispetto al 2016), 21.270 nel Pesarese, 14.583 nell’Ascolano, 15.302 nell’Anconetano.

A pesare sono le contravvenzioni per eccesso di velocità. Nella nostra provincia sono state 93, a fronte delle 666 del 2016. Ad Ancona (intesa come provincia) sono state 3.367 e ad Ascoli 2.474. In crescita le multe per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza: 2.276, erano 1.612 nel 2016. Per quanto riguarda le patenti, in provincia ne sono state ritirate 436 dalla polizia stradale lo scorso anno (erano 336 nel 2016). Su questo manca il dato di Ascoli ma ad Ancona ne sono state ritirate 296, e a Pesaro 323. In totale nelle Marche sono state ritirate 1.513 patenti ed è dunque probabile che Ascoli si attesti sul numero di Macerata. Nonostante i tanti documenti di guida ritirati, Macerata è la provincia in cui gli automobilisti hanno perso meno punti: 20.516 mentre Ancona (22.952) e Pesaro (28.080) la superano. Altro punto gli incidenti. In provincia sono stati 747 lo scorso anno (più 45 rispetto al 2016) rilevati dalla Polstrada. Ad Ancona gli agenti hanno rilevato 743 incidenti, 964 ad Ascoli, 723 a Pesaro. Sei gli incidenti mortali, 426 quelli con feriti. Nelle Marche gli incidenti mortali rilevati dalla polizia stradale sono stati 23. Nel corso dell’attività del 2017 sono state denunciate, nel Maceratese, 151 persone. Tre gli arresti. In aumento i servizi di pattugliamento del territorio (da 3007 del 2016 a 3.216 nel 2017). Dall’8 gennaio si insedierà il nuovo dirigente della polizia stradale di Macerata che prenderà il posto di Stefania Minervino ora in servizio in questura.