BEFANA - Appuntamento domani alle 15 nello spazio davanti al City park. Nella sede del rettorato esposizione di costruzioni coi Lego

Scatta domani alle 15 la caccia al torrone dei record, appuntamento a Camerino nello spazio davanti al City Park. La sedicesima edizione del “Torrone più lungo del mondo” vedrà protagonista il lunghissimo serpentone dolce preparato dal maestro Paolo Attili di Casa Francucci, che sarà misurato nella sua lunghezza da un pubblico ufficiale, per stabilire se sarà il torrone più lungo mai preparato. Il torrone più lungo sinora preparato da Attili, dopo una settimana di lavoro, è quello dell’edizione 2013, con oltre un chilometro. Il pomeriggio sarà allietato da un’allegra combriccola giunta dalla Toscana, che ha portato dolci e assaggi di prelibatezze per grandi e piccoli, dalla Pro Camerino che ha curato l’organizzazione con il vin brulè, in attesa dell’arrivo della Befana, che regalerà calze e dolci ai bambini. Probabile anche il saluto di Babbo Natale prima di partire per la Lapponia. Nella sede del rettorato Unicam, spazio alla fantasia con le costruzioni dei mattoncini Lego: paesaggi, edifici e scenografie multicolori saranno esposti per tutta la giornata di domani e domenica, grazie all’allestimento curato dagli Amici dei mattoncini. Gran finale alle 17,30 con il concerto della banda Città di Camerino, diretta dal maestro Vincenzo Correnti.