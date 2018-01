SENTENZA - Il tribunale de L'Aquila le ha condannate a 1 anno e 6 mesi. Avevano presentato un esposto che coinvolgeva anche un magistrato in servizio a Macerata dando il via ad una indagine poi archiviata

Accusate di calunnia verso un giudice e un gioielliere, due sorelle sono state condannate al tribunale de L’Aquila. Secondo l’accusa avrebbero fatto un esposto in procura in cui affermavano che il gioielliere era dedito ad affari illeciti e che grazie a conoscenze altolocate riusciva ad ottenere favori. Accusavano inoltre il giudice di fare aste pilotate. Accuse che poi erano risultate infondate, da qui il processo per calunnia.

Condannate ad un anno e 6 mesi, pena sospesa, due sorelle: Cinzia Piancatelli, 49, residente a Monte San Giusto, e Lorena Piancatelli, 52, residente a Morrovalle. La sentenza è arrivata nei giorni scorsi al tribunale de L’aquila e si è appresa oggi. La necessità di svolgere il processo in Abruzzo è legato al fatto che una delle parti offese è un giudice del tribunale di Macerata, Luigi Reale (che non si è costituito parte civile).

Secondo l’accusa i fatti risalgono al febbraio 2012. Le due sorelle avrebbero accusato ingiustamente con un esposto alla procura de L’Aquila, il gioielliere Enzo Martusciello (Cinzia Piancatelli aveva lavorato nella sua attività per circa 15 anni), dicendo che era in contatto con esponenti di spicco di organizzazioni criminali, che fosse dedito ad affari illeciti con accesso abusivo al credito, uso di prestanome per gestire imprese e immobili, uso di carte di credito clonate, aste immobiliari pilotate, con conoscenze in ambienti altolocati (come il giudice Reale del tribunale di Macerata e l’ex giudice Giovanni Rebori, scomparso nel 2011) e appartenenti alle forze dell’ordine tali che poteva corrompere persone importanti per ottenere favori. Nell’esposto accusavano anche, pur sapendolo innocente, il giudice Reale di porre in essere aste pilotate sospendendo le esecuzioni immobiliari di quelli che sarebbero stati i suoi amici, tra cui Martusciello. In seguito all’esposto era nata una indagine. Le accuse si erano però rivelate insussistenti e c’era stata l’archiviazione dell’indagine. E’ poi seguito il processo per calunnia in cui Martusciello si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Anna Maria Recchi. La sentenza è arrivata il 20 dicembre.