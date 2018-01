SAN SEVERINO - Le due figlie di una donna morta nel 2014 si sono viste recapitare un'ingiunzione di pagamento per somme che l'ente ritiene non fossero dovute. Tutto nasce da un ricorso alla Corte dei conti

Brutta (e salatissima) sorpresa per due sorelle di San Severino che hanno ricevuto un avviso di pagamento di 114mila euro per somme che, a detta dell’Inps, sarebbero state percepite, indebitamente, dalla madre che riceveva la pensione di riversibilità del marito. La madre delle due sorelle era scomparsa a 104 anni nel 2014. «L’Inps sta inviando a migliaia di cittadini avvisi di pagamento per somme indebitamente percepite in anni passati – spiega una delle figlie della donna -. La maggior parte di questi provvedimenti non contiene alcuna motivazione, ma porta solo l’indicazione di restituire somme anche molto elevate. Come è capitato a me». Nel mese di ottobre ha ricevuto un’ingiunzione in cui l’Inps spiega che quello è il secondo tentativo di contattare la signora e che in base ad un controllo sulle pensioni ricevute dalla madre è stato rilevato il pagamento di somme indebite a carico delle gestioni Fondo lavoratori enti pubblici per un importo di 58.840,76 euro, dal dicembre 1997 al novembre 2014. L’ente dice che si tratta del recupero derivante dal ricalcolo importo di pensione. Nell’ingiunzione è inoltre scritto che c’è da pagare entro 60 giorni. La signora ha in un primo momento pensato ad una cartella pazza poi dopo aver tentato inutilmente di avere spiegazioni dai call center ha incarico un avvocato. «La questione è nata da un ricorso presentato da ex insegnanti e impiegati pubblici per il riconoscimento della indennità integrativa speciale anche sulla pensione di reversibilità. Nel 2006 con sentenza della Corte dei conti sezione giurisdizionale della Regione Marche è stato riconosciuto il diritto a percepire le due indennità integrative – spiega la signora -. L’Inps (ex Inpdap) ricorreva alla Corte dei conti sezione centrale che, annullando la sentenza di primo grado, dichiarava non dovuta l’indennità integrativa in ambedue le pensioni. Siamo all’anno 2014. Premesso che mia sorella ed io abbiamo già pagato (per un totale di 114mila euro), contestiamo il modo di procedere di certi enti che hanno il coltello dalla parte del manico. Nonostante le pompose affermazioni di trasparenza, correttezza e puntuale comunicazione sbandierate nelle loro Carte dei Servizi, qui di chiaro c’è solo che dobbiamo pagare. Senza capire in base a quale articolo di legge e perché non ci sia stata notificata la sentenza né ci sia pervenuto un primo avviso, cosiddetto “bonario”. Considerato che questo è il secondo tentativo, dove è finito il primo? Nessuna traccia ne è stata trovata nella documentazione relativa a questa pratica. La prima comunicazione del debito noi non l’abbiamo mai ricevuta. Avremmo potuto fare scelte economiche diverse. E non basta. Le somme richieste sono lorde. Per riavere le imposte già versate, dobbiamo presentare all’Agenzia delle Entrate tutti i Cud di nostra madre, previo incarico ad un tributarista di fare il conto di quanto “indebitamente” pagato e aspettare il responso. Se avverrà dopo la nostra morte (ho 79 anni), ne beneficeranno gli eredi. Quando arriverà l’internet degli enti pubblici per farli dialogare tra loro?». Una situazione che dimostra, dice la signora, l’impotenza dei cittadini «in balia di norme e disposizioni assurde, illogiche, incomprensibili, contraddittorie. Un labirinto in cui finiremo per perderci».