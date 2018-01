HAPPY NEW YEAR - Tutto esaurito nei ristoranti, al Donoma per la serata con Umberto Smaila e alla nuova fiera. Circa 600 persone per la festa all'aperto con Ghergo e la Sun beat air. Flop del contest che invitava a farsi un selfie sotto le "luminarie osè"

Civitanova regina delle feste di Capodanno. Tutto esaurito nei ristoranti per veglioni e cenoni, successo per le feste organizzate nei principali locali del divertimento. Non sono pochi quelli che hanno deciso di trascorrere l’ultima notte dell’anno a casa, con amici e comitive, ma in tantissimi hanno preferito i classici veglioni e feste. E Civitanova non aveva che l’imbarazzo della scelta. Countdown al Donoma direttamente dall’ospite della serata Umberto Smaila protagonista del Capodanno musicale della discoteca di via Mazzini. Sold out di comitive che hanno ballato fino all’alba con l’animazione del re degli anni 80. Smaila ha ribadito il suo amore per le Marche e augurato a tutti un 2018 positivo. Il 2017 è stato un anno non facile per il conduttore e attore che lo scorso giugno ha affrontato la convalescenza dopo la rottura del femore.

Pubblico più giovane e pienone dopo le 2 alla nuova fiera dove c’era la festa organizzata da Magga e Pampero e polpette. Circa 800 i presenti che hanno ballato al ritmo del live dei Rinomatti prima e con Simone Barbaresi dj dopo. Tanti quelli che hanno voluto scattare un selfie sotto il maxi cartello del 2018 a ricordo della serata dell’ultimo dell’anno.

Non ha sfondato invece il capodanno all’aperto in piazza nonostante le temperature piuttosto miti della serata. Sulle 600 le presenze di chi ha salutato il 2018 in compagnia di Ghergo e la Sun beat air. Più gente rispetto alle altre piazze della zona ma meno se paragonate alla media delle feste civitanovesi. Presenti al brindisi di mezzanotte l’assessore al turismo Maika Gabellieri, il presidente del consiglio Claudio Morresi e l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognini. Non ha avuto il risultato sperato il Capodanno sotto le palme. Il tam tam mediatico di condivisioni e like per l’ilarità delle palme falliche non si è tradotto in presenze reali rimanendo un fenomeno solo virtuale. Lo testimonia il flop del contest che invitava a Capodanno soprattutto (il concorso però rimane aperto fino al 13 gennaio) a farsi un selfie e a postarlo con l’hashtag #toccalapalma. A più di una settimana dall’apertura del sito, sono solo 23 le foto pervenute, di cui alcune non valide perché non rispettano i criteri del regolamento.

(l. b.)