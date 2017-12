MACERATA - Il sindaco incontra i cittadini del quartiere: «Nessuna conflittualità, vedremo in futuro se saranno praticabili ipotesi alternative mantenendo il nuovo percorso del bus»

Dopo la petizione lanciata dai residenti in rione Marche a Macerata per il ripristino dei posti auto nella zona interessata al passaggio della nuova linea bus (leggi) il sindaco Romano Carancini con l’assessore Mario Iesari e il consigliere Maurizio Del Gobbo, ha incontrato alcuni cittadini e commercianti del quartiere. «Abbiamo spiegato la situazione e il perché si poneva questa esigenza emersa con il nuovo servizio, – ha detto il sindaco – abbiamo cercato di esaminare anche eventuali soluzioni alternative ma allo stato la situazione resta invariata. Ci siamo impegnati a valutare più avanti altre ipotesi che dovessero emergere. Ho trovato capacità di ascolto e c’è stata comprensione perché tutti hanno l’interesse a mantenere il servizio escludendo l’alternativa di spostare il percorso. Il divieto tra l’altro è limitato alle ore diurne quindi per la pizzeria la sera i posti restano liberi. Ne riparleremo ma non ho trovato conflittualità e vedremo senza pregiudizi in futuro se sarà possibile fare modifiche».