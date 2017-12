SERIE A1 - La Lube si impone per 3 set a 1 in casa, trascinata da una super prestazione dell'italo cubano. I cucinieri tornano alla vittoria dopo lo scivolone di Castellana

di Mauro Giustozzi

(foto di Federico De Marco)

Nel segno di Juantorena. Civitanova cancella lo scivolone di Castellana battendo Vibo Valentia grazie ad una super prestazione al servizio ed in attacco del suo campione italo-cubano, nominato mvp della gara. Davvero uno spettacolo vedere giocare un Juantorena su questi livelli. Top scorer con 21 punti, di cui 7 ottenuti con altrettanti ace che hanno demolito la ricezione calabrese. Cosa che ha rinvigorito una Civitanova balbettante nei primi due parziali e che, invece, con l’ingresso dal finale del secondo set in poi anche di Sokolov (fondamentale a muro con 3 blocchi) inizialmente in panchina, ha ritrovato certezze ed un livello di gioco elevato. In cui si uno dei punti di riferimento è stato il centrale Candellaro con un 85% in attacco di tutto rispetto. Contro una Lube ritrovatasi nulla ha potuto una Tonno Callipo comunque combattiva e determinata soprattutto nei primi due set e per merito soprattutto di Antonov e Verhees molto incisivi.

La partita – Nella Lube ancora panchina per Stankovic e Sander recuperati ma non ancora al top della condizione e per Sokolov afflitto da problemi al ginocchio. Così Medei si affida al sestetto con Casadei opposto e il rientro in cabina di regia di Christenson parzialmente a riposo nella gara di Castellana. Regolarmente al suo posto sulle gradinate dell’Eurosuole Forum anche il presidente onorario Luciano Sileoni colpito da un malore nella precedente partita casalinga dei cucinieri. Avvio di marca biancorossa con una pipe di Kovar accoppiata all’errore di Patch che vale il 4-2. Lube che fatica in attacco e Callipo che risale sino a conquistare addirittura il vantaggio con l’ace di Costa (8-9). Gara equilibratissima in questa fase, con i calabresi precisi nel cambio palla e Lube che trova nel servizio lo spunto vincente per tornare avanti. Sono gli ace di Candellaro e Casadei a creare lo strappo del 15-12. Un muro a uno di Christenson accompagnato da un errore del neo entrato tra i calabresi Massari allunga il vantaggio di Civitanova che può andare a chiudere in scioltezza un parziale rimasto in equilibrio per metà corsa. Ospiti che però non si disuniscono affatto. Tornano in campo con grande determinazione tornando a giocare come ad inizio partita. Un attacco che pizzica la linea esterna di Antonov lancia la Callipo sull’8-11 costringendo Medei a chiamare il time out. Che serve a poco perché Civitanova stenta a riprendersi: solo Juantorena si fa vedere in attacco ma da solo non può bastare così Vibo può allungare sul 9-14. La timida reazione biancorossa è spezzata dall’ace di uno scatenato Antonov e dal muro di Costa. Scocca l’ora di Sokolov che sul 14-19 rileva un Casadei in chiara difficoltà. L’ingresso dell’opposto bulgaro però non cambia l’inerzia di un set dove il servizio e l’attacco ospite fanno la differenza. Proprio l’attacco di Antonov frena la rincorsa dei cucinieri prima che l’ace di Verhees chiuda i giochi. La riscossa marchigiana parte da un Juantorena incontenibile al servizio ed in attacco nell’avvio del terzo: l’italo-cubano è l’incubo per la ricezione e la difesa avversaria che va in tilt. Civitanova così in un amen vola via 8-2 ed ipoteca sin da subito il successo del parziale. Nonostante la combattività di Verhees e Antonov Civitanova alza il livello del suo gioco e non c’è niente da fare per i ragazzi di Tubertini che soccombono. Nel terzo la musica non cambia. Lube che s’invola subito sull’8-3, mantiene un ritmo di gioco tanto intenso che la Callipo fatica a contenere. A spezzare ogni sogno di allungare la partita è il solito turno al servizio di uno scatenato Juantorena acclamato a scena aperta dai tifosi dell’Eurosuole Forum.

CIVITANOVA – VIBO VALENTIA 3-1 (25-18, 20-25, 25-10, 25-12)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 10, Cester 2, Christenson 4, Juantorena 21, Candellaro 13, Casadei 5, Grebennikov (L), Sokolov 11. NE.: Sander, Marchisio, Stankovic, Milan, Zhukouski. All. Medei.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Lecat 6, Costa 10, Coscione 1, Antonov 15, Verhees 8, Patch 13, Marra (L), Izzo 1, Massari, Torchia, Domagala. NE.:Presta. All. Tubertini.

ARBITRI: Saltalippi e Lot.

NOTE: spettatori 2435, incasso di 27347 euro. Durata set: 24’, 26’, 24’, 22’ totale 96’. Lube: bs. 12, v. 13, m. 6, e. 11. Tonno Callipo: bs. 15, v. 7, m. 6, e. 29. Trofeo Gazzetta: 6 Juantorena, 5 Candellaro, 4 Kovar, 3 Sokolov, 2 Antonov, 1 Grebennikov.