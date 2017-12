CIVITANOVA - Colpo a segno vicino alla rotatoria Loriblu, sulla Statale: la banda ha distrutto il vetro di una finestra, poi ha manomesso l'allarme e il sistema di videosorveglianza, portandosi via anche le registrazioni. Bottino di diverse migliaia di euro

Furto alla tabaccheria Anconetani sulla Statale a Civitanova, i ladri spaccano sistema di allarme e telecamere interne e portano via cassaforte e stecche di sigarette. Bottino di qualche migliaia di euro, numerosi i danni al locale. È successo questa notte alla tabaccheria vicino al bar Area Golosa nei pressi della rotatoria Loriblu. Un furto commesso da più persone, che dapprima hanno rotto e divelto l’inferriata che proteggeva l’ingresso secondario e poi hanno distrutto il vetro della finestra laterale e da lì sono entrati. Una volta dentro hanno danneggiato il sistema d’allarme e scardinato quello di videosorveglianza interna, portando via anche i nastri di registrazione Poi hanno preso una piccola cassaforte e tutte le stecche di sigarette per un totale di qualche migliaia di euro. Parecchi i danni alla struttura. Ad accorgersi del furto questa mattina la proprietaria, quando è andata ad aprire l’attività e ha trovato l’inferriata aperta. I vicini, sentiti dai carabinieri, non si sono accorti di nulla . È il secondo colpo messo a segno nel giro di pochi giorni ai danni di un’attività commerciale. Il giorno di Santo Stefano i ladri sono entrati all’interno del bar tabaccheria di viale Vittorio Veneto e anche in quel caso hanno rubato sigarette e Gratta e vinci.