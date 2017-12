CIVITANOVA - Nove mesi ai domiciliari per l'uomo, nel 2011 venne denunciato dal primo cittadino di un paesino del Cremonese per minacce e lesioni

Nel 2011 aveva picchiato il sindaco di un paesino del Cremonese, arrestato a Civitanova un uomo di 63 anni. Dovrà scontare 9 mesi ai domiciliari. È divenuta definitiva la sentenza emessa dal tribunale di Cremona nei confronti di un uomo che all’epoca dei fatti abitava in Lombardia e che recentemente si è trasferito a Civitanova. L’uomo era stato denunciato per minaccia e lesioni a pubblico ufficiale nel 2011 quando aveva picchiato il sindaco di un piccolo comune dove era residente. La sentenza è diventata definitiva e per quelle minacce l’uomo dovrà scontare 9 mesi agli arresti domiciliari.