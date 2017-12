Concerto Gospel al Cecchetti

CIVITANOVA - Stasera alle 21.15 lo spettacolo Gospel Mass di Robert Ray, organizzato dal coro polifonico dell’Annunziata. Parte del ricavato in beneficenza

Stasera 27 dicembre appuntamento con il gospel. Al Teatro Cecchetti di Civitanova, il coro polifonico dell’Annunziata porta in scena alle 21.15 lo spettacolo Natale in cornice 3, con il Gospel Mass di Robert Ray. La prima parte del concerto è dedicata a una delle più belle e importanti messe gospel mai scritte fino ad oggi. Composta nel 1981 dal compositore e direttore di coro e orchestra statunitense Robert Ray, la Gospel Mass ha avuto un notevole successo in tutto il mondo. Viene interpretata dai solisti Renoir Bellucci, Alessandra Doria, Caterina Rosettani e Fabrizio Venanzi. Nella seconda parte, invece, è previsto un medley: Bianco Natale (swing version), Christmas Lullaby (jazz waltz version), Halleluja di L. Cohen, Hark how the bells, Amazing Grace e All i want for Christmas is you. Al pianoforte il Maestro Samuele Giacomozzi, direttore anche del coro fermano; al basso c’è Roberto Stampatori mentre alla batteria c’è Piero Di Stefano.

L’evento è organizzato dal coro polifonico dell’Annunziata di Porto San’Elpidio (che fa parte dell’associazione regionale dei cori marchigiani), in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche e con l’Azienda dei Teatri. Il biglietto intero costa 10 euro, 7 il ridotto, in vendita nelle biglietterie del Teatro Rossini e Cecchetti. Parte del ricavato andrà in beneficenza alle associazioni di volontariato. Per info: 0733/812936.